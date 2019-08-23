Хоккеиста Евгения Кузнецова дисквалифицировали до июня 2023 года из-за кокаина

Нападающего сборной России по хоккею Евгения Кузнецова дисквалифицировали из-за нарушения антидопинговых правил.

Как говорится в сообщении на сайте Международной федерации хоккея, в организме 27-летнего спортсмена обнаружили кокаин. Запрещенное вещество выявлено допинг-пробой, взятой 26 мая во время чемпионата мира по хоккею.

Срок дисквалификации завершится в июне 2023 года.



Евгений Кузнецов выступает за команду Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз». В 2018 году в составе клуба он выиграл Кубок Стэнли.

В мае было опубликовано видео, на котором Кузнецов сидит в компании за столом с порошком белого цвета. По словам хоккеиста, ролик был снят в 2018 году в Лас-Вегасе. Сам он утверждает, что наркотики не употреблял.