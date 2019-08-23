Андрей Ивичук назвал предстоящий бой Папина с Макабу тяжелым

Тренер Андрей Ивичук рассказал о подготовке своего подопечного Алексея Папина к предстоящему поединку с Илунгой Макабу.

Как рассказал Ивичук в интервью изданию «Советский спорт», подготовка Папина принципиально отличается от работы с Дмитрием Кудряшовым, который ранее проиграл бой с конголезцем. «Дело в том, что Дима и Леша – два совершенно непохожих друг на друга боксера. Кудряшов не может делать то, что может Папин, и наоборот. Поэтому нынешняя подготовка изначально строилась абсолютно по-другому», – констатировал тренер.

Комментируя поединок Дмитрия Кудряшова и Макабу, Ивичук заявил, что российский боксер не выполнил «даже десяти процентов» от задуманного. «Он устроил драку. Фактически он не выполнил план и провел бой так, как было выгодно Макабу», – сказал Ивичук. Он добавил, что относится уважительно к решению Кудряшова попробовать свои силы в ММА, несмотря на то, что считает такой шаг «немного» авантюрой.

Говоря о предстоящем бое Папина с Макабу, тренер отметил, что боксеру предстоит нелегкое испытание: «Это будет тяжелый бой, как для него, так и для меня».

Поединок Алексей Папин – Илунга Макабу состоится в Челябинске 24 августа в рамках вечера, главным событием которого станет бой Сергея Ковалева и Энтони Ярда.