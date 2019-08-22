Петерс Покровскис: Вторая лига – это диагноз?

Репортаж Sobesednik.ru с матча 1/32 финала Кубка России по футболу между московскими «Велесом» и «Торпедо» (3:4 по пенальти).

Тощенький, в очках стюард маленького столичного стадиона «Спартаковец» — кажется, единственный, кто в этот вечер сработал выше всяких похвал. Его коллеги только что жестко замесили пару прорвавшихся на поле фанатов «черно-белых» и выпихнули их за хилую сетку ограждения. Толпа уже была готова ринуться мстить, а он, ничуть не страшась, подошел прямо к первому ряду и начал пожимать руки: «С победой! С победой!» Хотя по всему было видно, что результат ему до фени. Пара десятков поздравлений — и бунта как ни бывало. Далеко пойдет парень!

Впрочем, середняк ПФЛ «Велес» в принципе «умеет» выбирать место обитания и организовывать мероприятия. Сперва о месте: стадиончик такой крохотный, что борьба Романа Шишкина с соперником приводит первого головой прямиком в находящееся в паре метрах от боковой линии капитальное строение. Руслан Магаль, подавая угловой, вынужден отгонять от кромки разминающихся партнеров и соперников. Выбитый мяч то внезапно снова выскакивает на поле, то, напротив, грозится улететь прямо на дорожное полотно 3-й Гражданской улицы, и однажды таки улетел, даже притормозив уличное движение. А прожекторы, столбы которых почему-то обтянуты обрезками искусственного газона (наверное, это как раз остальное валяется по соседству и занимает целое поле), не шибко помогают доигравшимся до серии пенальти командам: в центре штрафной площадки с заходом солнца — сумерки.

Теперь об организации. Пару лет назад команды тоже встречались в кубковом матче, и смешочки о той игре ходят до сих пор: билеты (по 500, между прочим, рублей!) продавались совершенно бездарным образом, в итоге масса зрителей так и не попала на матч, но тут же задарма пристроилась за металлической сварной оградой маленького столичного стадиончика «Автомобилист». Вопросы «сколько тысяч рублей не досчитался бюджет скромного клуба» и «кто оказался виноват в этом финансовом головотяпстве» так и остались, думаю, не то что без ответа — а вообще незаданными...

В этот раз накладки с билетами были менее фатальными: всего-то 15-я минута матча, а в единственной кассе еще очередь с пару десятков человек, причем народ все подваливает и подваливает.

Прямо передо мной меня сперва в одну сторону, а вскоре в другую промчался взмыленный и взъерошенный парень в салатовом жилете. «Срочно зачищай пятачок», — слышится из его рации сперва. «Срочно зачищай пятачок», — бежит и кричит уже он сам в мегафон на обратном пути. Народу еще всего ничего, а у сотрудников арены уже словно предпаническое состояние.

Кстати, хорошо ли, что начали в 18 часов вечера, а не в более удобные для Москвы 19 или хотя бы в 18:30, к чему примеривались ранее, но потом неожиданно переиграли — палка о двух концах. Кто-то действительно просто махнул рукой и даже не стал приезжать; другие же домчали, но только добавили работы и без того не очень бойким кассирам. Девушка, искавшая мою фамилию в соседнем окне того же строительного вагончика, долго листала в поисках моей фамилии распечатанные страницы экселевской таблицы. Решил помочь: «Я — пресса, — говорю. — А вы смотрите билеты». Она вздохнула и... взяла другую пачечку листов.

«Это кино я уже смотрел», — пела одна популярная группа. Действительно, часть всех этих картинок — как под копирку; я насмотрелся подобного, изрядно поколесив за любимой командой весь прошлый сезон по городам ПФЛ. Однако я надеялся, что хотя бы в Москве от команды Второй лиги я могу ждать более профессионального подхода. Что ж, могу — просто, видимо, не от всех... Для большинства же «Вторая лига» — это, увы, словно диагноз.

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