Подвиг Жиго: почему нельзя переоценивать значение победы "Спартака" над ЦСКА

«Спартак» одержал важнейшую и справедливую победу над ЦСКА в столичном дерби (2:1), однако не ответил на имеющиеся вопросы.

Вечером 19 августа на северо-западе Москвы состоялась, пожалуй, самая яркая игра нынешнего сезона. «Спартак», запоровший начало сезона, уже начал постепенно приходить в себя, если смотреть исключительно на результаты. ЦСКА начал сезон с поражения, но потом начал прилично прибавлять. И вот эти команды встретились в очном матче.

В первом тайме, что часто случается в матчах с участием ЦСКА, преимущество было на стороне команды Виктора Ганчаренко. Было предельно понятно, за счет чего «красно-синие» собираются атаковать и добиваться победы: гостям удавалось подключать к атакам Марио Фернандеса, что приводило к опасным моментам у ворот «Спартака». И эти ходы принесли бы результат, если бы был точен Федор Чалов. Но лучший игрок РПЛ прошлого сезона провел далеко не лучший матч.

«Спартак» же в первой половине матча, ровно как и во второй игре с «Туном», был совершенно несостоятелен. Атаки как таковой не было — лишь отдельные индивидуальные действия игроков группы нападения, и то все без какой-либо остроты.

Но все поменял второй тайм. «Армейцы» попытались вновь установить контроль над игрой, однако в ходе одной из позиционных атак напоролись на ответ. Быстрый выход к воротам Игоря Акинфеева привел к голу: Андре Шюррле сделал отличный навес, который замкнул подключившийся в атаку Самюэль Жиго. Неожиданный и нелогичный гол «Спартака», который все изменил.

После этого настал самый сложный отрезок матча для ЦСКА: «Спартак» попросту раздавил соперника, создав как минимум еще два полноценных голевых момента — реализуй хотя бы один такой шанс «красно-белые», игра могла бы быть окончена.

Но, как это часто случается со «Спартаком», в дело вмешались обстоятельства, не зависящие от самого «Спартака». Марио Фернандес (что само по себе уникально) решил нанести дальний удар по воротам в одной из редких атак ЦСКА во втором тайме. И что еще более уникально, бразилец попал в угол ворот Максименко: счет сравнялся в тот момент, когда «Спартак» мог делать счет разгромным.

Сложно угадать, к чему может прийти игра, когда происходят вот такие психологические качели: пять минут назад шокирован и подавлен был ЦСКА, а теперь в себя нужно приходить «Спартаку». Но узнать нам не дали фанаты: некоторые из них пустили в ход пиротехнику, из-за чего игра была остановлена примерно на 10 минут.

Задним умом все сильны, но кто знает, что было бы, не прерви фанаты игру. А пауза пошла на пользу «Спартаку»: хозяева были спасены, смогли перевести дух — и в момент, когда игра возобновилась, «красно-белые» подавали угловой, который реализовал Жиго. Так французский защитник оформил дубль.

ЦСКА попытался ответить на пропущенный гол, у Чалова снова был момент, но все тот же Жиго сыграл безупречно при блокировке удара. В итоге «Спартак» одержал самую важную свою победу в начавшемся сезоне, а ЦСКА во втором матче подряд потерял очки, пропустив вперед себя, что иронично, «Спартак».

Какие выводы можно сделать по игре? Этот результат и воодушевление для «Спартака» очень обманчивы. Команда по-прежнему не решила проблем в позиционной атаке и обороне: кроме эмоционального момента после первого гола Жиго, у «красно-белых» не было моментов в позиционной игре. Если говорить про защиту, то нелучшая игра Федора Чалова явно сыграла на руку команде Олега Кононова.

В этом матче «Спартак» забивал (звучит жутко шаблонно) вопреки, а не благодаря. Лично я не увидел четко работающего сценария, который помогал «красно-белым» создавать моменты у чужих ворот.

Но спартаковское сообщество сейчас особенно чувствительно, поэтому такая яркая победа в дерби может позволить забыть об имеющихся проблемах. А их Олег Кононов пока никак не решил — уж очень многое сегодня было завязано на удаче и мастерстве Андре Шюррле.

ЦСКА же необходимо прийти в себя и подумать над своей игрой. Начиная со второго тайма матча с «Рубином» «армейцы» играют не очень убедительно. Да, в первом тайме матча со «Спартаком» «красно-синие» доминировали и заслуживали гола, но их провал во втором тайме банально сильнее повлиял на итоговый результат. Обеим командам необходимо прибавлять, у обеих команд есть немало игровых проблем.