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Петерс Покровскис: Что ждать от экс-игрока сборной в "Торпедо"?

Спорт
12:29, 19 августа 2019

Обозреватель Sobesednik.ru — о новобранце «Торпедо» Романе Шишкине, который сыграл полных 90 минут за два матча.

После короткого, но, признаться, не очень примечательного выхода на замену в его первом же матче (с курским «Авангардом») скорое появление Шишкина в старте было просматриваемым, неудивительным. Удивительным было скорее место, куда старший тренер «черно-белых» Сергей Игнашевич (КДК РФС, смотрите: его первенство в принятии решений косвенно признал даже главный, Николай Савичев!) определил новичка. В тот раз Шишкин вышел в опорную зону, теперь же Роман занял место правого центрального защитника Багаева. Не то чтобы Михаил был безупречен, вот мы и удивляемся — напротив, последние игры как раз у него работы было побольше других коллег по амплуа. Хотя, может, оттого и ошибок, казалось, было больше, может, процентное соотношение было то же, просто пропорция иная.

Но дело сейчас, в любом случае, в другом. Менять защитника, игравшего со старта сезона, на защитника-новичка — это громадный риск. Да, Шишкин определенное время поддерживал форму как раз с «Торпедо», пока не получил и не принял предложение о контракте, но даже по его первому игровому отрезку в минувшую среду было видно: от оптимальных кондиций экс-игрок сборной России пока далек. И здесь тренерскому штабу надо быть уверенным на все 100: либо в том, что игровая система вообще не заметит замену детали, даже такой важной; либо в том, что за счет нивелирования процента каких-либо других задач партнеры дадут дополнительную подстраховку новичку; либо в том, что его постоянные сильные качества перекроют все потенциальные временные, но зато нынешние недостатки.

И то ли так сложился матч (уже в дебюте матча с «Текстильщиком» торпедовцы остались в большинстве из-за удаления у соперника), то ли, как говорилось в легендарном мультфильме, «одно из двух», однако пока игра Шишкина говорит о том, что в определенной степени работают все пункты сразу. Он и с центральным защитником Божиным сработался — те страховали друг друга крепко и уверенно, давая больше простора реактивному латералю Магалю, — и креативил сносно, по ходу позиционных атак смещаясь ближе к центру, к Рязанцеву, и однажды даже подключился к атаке и устроил с тем двухходовочку — жаль, не успев домчать до переданного от Александра мяча к лицевой. И даже последним защитником при торпедовских стандартах оставался. Да, обычно караулить контратаку ставят самого низкого, который бесполезен в игре головой, однако верны также варианты «самого быстрого, который если что догонит» и «самого умелого, который если что ототрет». Значит, и тут порядок? Ведь эти игровые модели сохранились, даже когда Шишкин уже получил «желтую» — лишний риск как-никак...

На послематчевой пресс-конференции я отдельно спросил Савичева (который, как мы уже говорили, перенял формальные бразды правления у Игнашевича) про выбранную для Шишкина позицию, и тренер уклончиво, но при этом четко подтвердил его универсализм. Что ж, с учетом выбывшего на неизвестный срок Ильи Самошникова (при том, что в лазарете до весны будет Павел Калошин, а до осени — Константин Кертанов) приглашение Шишкина видится разумным.

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