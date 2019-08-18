Против тренера российской сборной по волейболу открыли дисциплинарное дело

Международная федерация волейбола инициировала дисциплинарное дело в отношении тренера российской женской сборной Серджио Бузато, сообщает ТАСС.

В начале августа Бузато вместе с другим членом тренерского штаба Владимиром Булычевым бурно отреагировали на победный счет команды в решающей игре отборочного матча на Олимпиаду-2020, уточняет Meduza. Соперниками россиянок выступали волейболистки из Южной Кореи. После оглашения итогового результата мужчины перед объективами камер натянули уголки глаз к вискам, изображая типичный признак монголоидной расы.

«Я просто праздновал выход на Олимпиаду, которая пройдет в Японии. В тот момент я ни в коем случае не обращался к команде Южной Кореи. Не понимаю, почему мой жест называют расистским», — недоумевал старший тренер в интервью Sports.ru.

Российская федерация волейбола пообещала извиниться за поведение специалистов и подчеркнула, что выходка тренеров никак не отображает ценности российской стороны.