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Валерий Рейнгольд назвал "позором" победу "Спартака" в матче со Швейцарией

Спорт
14:41, 16 августа 2019

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд назвал «позором» игру «Спартака» со швейцарским клубом «Тун». Матч Лиги Европы завершился 15 августа со счетом 2:1 в пользу москвичей.

«На самом деле, это позор. Футболисты "Спартака" не уважают не только себя, но и 30 тысяч болельщиков, которые заполнили стадион», — заявил Рейнгольд в интервью «Советскому спорту». По мнению советского футболиста, «Тун» — «дворовая команда» и, будь соперник сильнее, красно-белые потерпели бы поражение. Рейнгольд считает, что команда выиграла лишь благодаря немецкому игроку Андре Шюррле.

«Если футболист не готов, но он появляется в составе, кто виноват? Кононов. Зачем он выпустил Резиуана Мирзова? В первом тайме он не выиграл ни одного единоборства. Я думал, его заменят в перерыве, но Кононов угадал, оставил его. Хотя мяч с его передачи был забит случайно», — негодует бывший нападающий красно-белых.

Ранее, после матча «Спартака» с чеченским «Ахматом», Валерий Рейнгольд высказывался об обновленном составе команды положительно.

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