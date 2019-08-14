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Рамиреш, Маркуш Берг и "Крашнодар": как "быки" проходили "Порту" в ЛЧ

Спорт
11:23, 14 августа 2019

Global Look Press
Global Look Press

Скандал с отсутствием трансляции матча «Порту» — «Краснодар» в России не помешал болельщикам насладиться победой «быков».

Из-за конфликта «Матч ТВ» и «Порту», который владел правами на показ матча, все российские зрители смотрели матч кто где: кто-то скачал приложение «Порту» и смотрел легально и бесплатно там, кто-то искал пиратские трансляции. Маркуш Берг, Криштиан Рамиреш, «Крашнодар» и Мартиновищ: португальских комментаторов мы не забудем.

Но теперь к матчу. После первой игры мы справедливо заметили, что «Краснодар» был плох почти во всех игровых аспектах, а проводивший первый матч в сезоне «Порту» не выглядел командой, которая только что закончила предсезонку. Команда Мурада Мусаева выглядела крайне неубедительно и в игре с «Зенитом», и в игре с «Порту». Поэтому шансы «быков» на итоговый успех казались мизерными.

Но удача повернулась лицом к «Краснодару», они этой удачей воспользовались и прошли дальше. Главное отличие этого матча от домашнего заключается в том, что «быки» не стали выжидать момента, а сразу пошли вперед. Заработали угловой, который был реализован Тонни Вильеной. Еще год назад в интервью для Sobesednik.ru журналистка «Спорт-Экспресс» Юлия Яковлева, специализирующаяся на португальском футболе, отмечала психологическую неустойчивость «Порту». В прошлом сезоне эта нестабильность стоила «драконам» титула, а в этом — доходов от Лиги Чемпионов.

Четвертьфиналисты прошлой ЛЧ буквально посыпались после гола Вильены. «Порту» превосходил «Краснодар» во владении: 64 на 36 процентов. Но в первом тайме контроль мяча у хозяев был максимально стерилен. Подопечные Сержиу Консейсау буквально, хотя это и звучит шаблонно, не знали, что делать с мячом. «Краснодар» этим умело пользовался, создавая моменты в быстрых атаках. Сперва Магомед-Шапи Сулейманов реализовал выход один на один, а затем мастерски справился с сопротивлением защиты «Порту» у штрафной португальцев, сместился с правого фланга, пробив в дальний угол ворот. 0:3 к концу первого тайма.

Для «Краснодара» максимально важно было не пропустить быстрый гол после перерыва. «Порту», как мы знаем, команда весьма эмоциональная, а забей они гол до 60 минуты, могли полететь. Так и случилось. Иронично, что первый гол «драконов» забил Зе Луиш, перешедший этим летом из «Спартака». 57-я минута — и 1:3. Теперь «Порту» требовалось забивать два гола за 33 минуты основного времени.

Перед этим у «Краснодара» был шикарный момент для четвертого гола. Вандерсон организовал Маркусу (Маркушу) Бергу своеобразный выход один на один. Но швед явно находится не в лучшей своей форме: в прошлом матче он не реализовал пару моментов, а сейчас — пробил прямо во вратаря из убойной позиции.

«Порту» же после забитого гола наращивал давление, но атаки хозяев выглядели максимально однообразно: навесы, навесы, навесы. Напоминает матч в игре FIFA между не самыми искушенными геймерами.

Но «Краснодар» позволил себя прижать, за что поплатился. Сергей Петров сыграл недостаточно плотно с Луисом Диасом, который дальним ударом поразил угол ворот Матвея Сафонова. То была 77-я минута, и после этого «Порту» для итоговой победы в двух матчах хватило бы одного забитого мяча. И сразу вспомнились матчи с «Валенсией», «Зенитом» и тем же «Порту» недельной давности.

«Быки» сумели удержать победу, добившись исторического успеха: теперь полноценная Лига Чемпионов с гимном и мячом со звездами приедут на стадион в Краснодаре. Но нельзя не отметить тревожные моменты перед матчами с «Олимпиакосом» (именно греки станут соперниками команды Мурада Мусаева).

«Краснодар» по-прежнему испытывает проблемы с навязыванием своего фирменного стиля. Группа атаки все еще не сыграна, взаимодействие не налажено, поэтому знаменитая краснодарская атакующая структура сейчас недоступна для тренерского штаба команды.

Еще один момент: психологическая устойчивость. «Краснодар», получив фору в три мяча, позволил деморализованному и предрасположенному к ментальным провалам сопернику вернуться в игру. И не просто вернуться, а доминировать, забивать и угрожать воротам до самого финального свистка.

В матче с «Байером» в 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» забил гол в самой концовке, но почти тут же пропустил, а потом едва не пропустил еще. Повезло. С «Валенсией» уже не повезло. Тогда Виктор Классон в компенсированное время почему-то решил, что уместно идти в обыгрыш на своей половине поля. Денис Черышев отобрал мяч у шведа, начав роковую для «быков» атаку «Валенсии». Вспомним и недавний матч с «Зенитом»: потеря у Вильены в центре поля — и мгновенная голевая атака питерцев. Это три броских примера за последние полгода.

Разумеется, команда у «Краснодара» только строится. За последний год «быки» потеряли Гранквиста, Смолова, Мамаева, Перейру и Каборе — ключевых игроков, определявших стиль игры. Безусловно, ситуация очень сложная, но тренерский штаб обязан решать проблемы немедленно: прошлогодний ЦСКА обновил основу за одно межсезонье почти на 100%, но дважды обыгрывал «Реал» в Лиге Чемпионов.

А подводя итог матча «Краснодара» в Порту, можно лишь порадоваться за проект Сергея Галицкого. Команда выстояла, добившись исторического достижения. Но победа не устраняет главные проблемы команды, которые еще нужно решать.

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