Стала известна дата дебюта экс – игрока сборной России в "Торпедо"

Как стало известно Sobesednik.ru, футболист Роман Шишкин точно попадет в заявку на игру «Торпедо» с «Авангардом» 14 августа.

Ранее футболист подписал контракт с московским «Торпедо» в статусе свободного агента до конца текущего сезона.

Новичок «черно-белых», известный по выступлениям за «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар», а также сборную России, скорее всего, будет рассматриваться тренерским штабом команды как опорный полузащитник – в зону к Александру Рязанцеву, Андрею Ляху и Олегу Калугину.

Ожидается, что при благоприятном развитии событий Шишкин сможет выйти против «Авангарда» либо на замену, либо уже в стартовом составе.

Шишкин в «Торпедо» выбрал себе игровой номер «49», под которым выступал значительную часть карьеры.

На данный момент торпедовцы занимают третье место в турнирной таблице ОЛИМП-ФНЛ, имея в активе 16 очков после семи игр. Курский «Авангард», в свою очередь, идет на 13-м месте с восемью баллами.