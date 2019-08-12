Валерий Рейнгольд назвал игру обновленного "Спартака" убедительной

Советский футболист, мастер спорта СССР и бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал игру команды на прошедшем матче Премьер-лиги. 11 августа красно-белые сразилась с чеченским «Ахматом» и одержали победу со счетом 1:3.

Рейнгольд отметил, что в игре «Спартака» появилась дисциплина, которой раньше не хватало. Он назвал игру команды на прошедшем матче «убедительной».

«По игре я бы отметил двух игроков. Шюррле – это мастерюга. Высший пилотаж. А Бакаев может превратиться в игрока экстра-класса. Я ни разу не видел, чтобы он играл в статике. Он всегда принимает мяч в движении, ищет «щели» в обороне. Большой плюс, когда футболист умеет играть без мяча», — заявил Рейнгольд в интервью «Советскому спорту».

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев отметил, что оживление команды, скорее всего, связано с обновлением состава. По его замечанию, «Ахмат» оказался не готов к игре с таким «Спартаком» и больше рассчитывал на тот настрой, с которым команда играла в последнее время.