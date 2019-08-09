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Вспоминая прошлое: как "Спартак" спасся от очередного позора в еврокубках

Спорт
00:52, 09 августа 2019

Global Look Press
Global Look Press

«Спартак» одержал тяжелую победу над «Туном» в матче Лиги Европы, едва не упустив преимущество в два мяча (2:3).

8 августа 2018 года «Спартак» проводил матч квалификации Лиги Чемпионов с греческим ПАОКом. Москвичи бодро и уверенно начали ту встречу, забив два мяча в первом же тайме. Однако соперники команды тогда еще Массимо Карреры к перерыву ответили тремя мячами. Тот матч закончился со счетом 3:2, а в Москве «Спартак» забить не сумел.

8 августа 2019 года в матче Лиги Европы между «Туном» и «Спартаком» едва не случилось то же самое.

Москвичам противостояла не самая дисциплинированная команда на свете: в 36 матчах прошлого сезона чемпионата Швейцарии занявший четвертое место из 10 «Тун» пропустил 58 мячей, что больше, чем у пары аутсайдеров турнира.

Евгений Савин и фанаты «Спартака» // Global Look Press

Несмотря на отсутствие территориального преимущества в первом тайме и проблемы в обороне, «Спартаку» удалось забить два мяча. Оба гола случились благодаря грубым ошибкам хозяев. Сперва вратарь команды Гийом Фэвр неловко сыграл ногами, отдав мяч на своей половине поля «Спартаку». Этой ситуацией гости незамедлительно воспользовались: первый гол за новую команду записал на свой счет Эсекьель Понсе, который подвел партнеров в недавнем дерби с «Динамо», удалившись в первом тайме.

Затем «Тун» допустил не самый ловкий и молниеносный розыгрыш мяча около своей штрафной, который закончился прекрасным голом Зелимхана Бакаева. 0:2 в середине первого тайма — и с таким счетом и закончилась первая половина игры.

С самого старта вторых 45 минут «Тун» прибавил. «Спартак», находясь под постоянным давлением соперника, допускал глупейшие ошибки, которые привели к двум голам.

Прежде всего необходимо отметить, что у команды Олега Кононова отсутствует опорная зона. При всем уважении к Аязу Гулиеву и Роману Зобнину, не один из них в настоящий момент не способен заниматься качественным разрушением атак соперника. В случае с первым голом случилось так, что игроки «Туна» в выгодных позициях оказывались прямо перед линией защиты «Спартака»: наносили удар и совершали добивание. И вот уже 1:2.

Второй гол хозяев — это классический цирк в обороне. «Красно-белые» весь матч никак не боролись с навесами «Туна», один из которых привел ко второму голу швейцарской команды. 2:2, которые, я уверен, привели к тысячам флэшбэков у фанатов «Спартака». Лишь бы не как с ПАОКом.

Зелимхан Бакаев // Global Look Press

И тут судьба предоставила шанс москвичам: «Тун» решил не уступать обороне «Спартака», устраивая еще больший ужас в своей защите. Этой ситуацией воспользовался Андре Шюррле, заработавший пенальти. Только вот опытный немец плохо реализовал этот стандарт.

К чести «Спартака» необходимо отметить, что два быстрых гола соперника и незабитый пенальти не сломили команду. Москвичи пользовались безалаберностью «Туна» в защите, создавая моменты. Один из таких привел ко второму голу Бакаева: Шюррле, исправившись за незабитый пенальти, дал хорошую передачу на десятку «Спартака», который отправил мяч между ног вратаря «Туна».

Что хорошего можно отметить в игре «Спартака»? Хотя бы то, что подопечные Кононова сподобились на три гола. Это и правда очень хорошо, плевать на уровень соперника. «Спартак» в последние месяцы в атаке играл просто ужасно, так что игра с множеством моментов и голов явно пойдет на пользу.

Но минусов, несмотря на победный счет, не меньше. Как было написано выше, опорная зона «Спартака» слишком гостеприимна. Гулиев и Зобнин недостаточно помогают нападающим в разгоне атак, но и не создают с центром обороны необходимой надежности в защите. В итоге случаются такие моменты, когда полузащита и защита не самой мастеровитой команды в мире легко доставляет мяч в финальную треть поля, где форварды принимают его перед линией обороны. Да и сама четверка защитников явно не безупречна: Николай Рассказов упустил Ниаса Хефти в эпизоде с первым голом, Айртон бросил свою позицию в эпизоде со вторым голом, позволив сопернику сделать голевой навес, где, в свою очередь, центральный защитник Джикия проиграл дуэль, которую он не имел права проигрывать.

Если «Спартак» пройдет «Тун», то с большой долей вероятности москвичей в последнем раунде квалификации ждет португальская «Брага» — это уже совсем другой уровень, нежели швейцарцы. Олегу Кононову срочно необходимо приводить команду в физический и психологический порядок, иначе он рискует повторить судьбу Дмитрия Аленичева.

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