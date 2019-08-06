День ВВ: 3 августа Росгвардия показала себя и на площадях, и на футболе

2 августа прошел День ВДВ. Следующий день, 3 августа, можно было назвать днем ВВ. Внутренние войска, как до реформы называли Росгвардию, проявили себя не только на площадях, но и на футболе: поколотили болельщиков «Зенита», попытались отменить матч «Спартак» – «Динамо», спровоцировали дисквалификацию «Ростов Арены»...

О драке в Ростове высказались все: местный губернатор, известные болельщики, футбольные клубы. РФС и вовсе наложил условную дисквалификацию на арену. Комментариев не последовало только от Росгвардии, бойцы которой атаковали фанатов со спины.

Та же картина в Санкт-Петербурге, где по ходу матча между «Зенитом» и «Краснодаром» болельщикам хозяев тоже досталось от ОМОНа, подконтрольного той же Росгвардии.

По нормам спецподразделения должны базироваться вдали от фанатского сектора, чтобы избегать конфликтов. Бойцы должны сидеть в автобусе, а не стоять в полном обмундировании рядом с фанатами. Работать активно – только на матчах повышенной сложности. Матч с «Краснодаром», на который с Кубани приезжают несколько десятков болельщиков, к таким не относится.

За все время июльских гражданско-полицейских противостояний была только одна попытка договориться: представители МВД провели встречу с лидерами болельщиков «Спартака» и «Динамо» на тему переноса матча между клубами (он выпадал как раз на день московских митингов в центре города).

В результате стороны услышали друг друга. Матч отменен не был, но лидеры группировок и авторитетные фанаты не накаляли обстановку вокруг «полицейского беспредела» в соцсетях. «Объединение спортивных болельщиков» на эту тему промолчало.

В результате итог околофутбольных беспорядков такой же, как и счет в матче – 0:0. Все остальные по-прежнему могут обсуждать с полицией свои акции только через окошко в двери спецприемника.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №29-2019 под заголовком «Футбольный матч "Спартак" – "Динамо": победил ОМОН».