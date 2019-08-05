Федерация кикбоксинга пообещала помочь родным утонувших в Крыму спортсменок

В Севастополе опознали тела утонувших чемпионки и вице-чемпионки мира по кикбоксингу Фатимы Джакубовой и Элины Гисмеевой.

Как передает «Интерфакс», сам несчастный случай с российскими спортсменками произошел вечером в воскресенье, 4 августа, когда Джакубова и Гисмеева перед отправлением в аэропорт Севастополя решили прогуляться по набережной во время шторма.

«Несмотря на предупреждение о штормовой погоде, при купании утонули две девушки: жительница Москвы 1986 года рождения и жительница Мурманска 1992 года рождения. Одна — действующая чемпионка мира по кикбоксингу, вторая — вице-чемпионка», — рассказал замначальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты правительства Севастополя Владимир Беспалый.

Предполагается, что одна девушка прыгнула с пирса в штормовое море, а вторая бросилась ее спасать, однако обе получили травмы при ударе о пирс и погибли.

В настоящее время тела спортсменок извлечены из воды и опознаны. В Федерации кикбоксинга России пообещали оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

«Мы активно во всем этом участвуем. Для нас это большая трагедия, девочки — первые номера сборной команды России по кикбоксингу», — рассказал президент федерации Вадим Украинцев.