Владимир Бут видит в попадании в "Спартак" шанс для Шюррле

Российский футболист Владимир Бут рассказал о перспективах Андре Шюррле в качестве игрока «красно-белых».

Бут отметил, что карьера Шюррле, ставшего чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии, в последнее время складывается не очень гладко. «Аренда в "Фулхэме", теперь "Спартак"... Может, он думает, что в России получится вернуться на свой лучший уровень», – заявил футболист в интервью изданию «Советский спорт».

По мнению Бута, результат сотрудничества немца с российским клубом во многом зависит от взаимопонимания. «Я гарантий точно не дам. Вы же понимаете, что для любого футболиста важно, в каком окружении он оказался, какие партнеры выходят с ним на поле», – сказал Бут, отвечая на вопрос о том, является ли гарантией успеха присутствие в команде игрока, забившего бразильцам на чемпионате мира в 2014 году два мяча.

«Не удивлюсь, если Шюррле в первой же игре за "Спартак" забьет три гола. Как и [если] у него совсем не пойдет в нескольких матчах подряд», – считает футболист. По его мнению, Олег Кононов, сделавший на Шюррле ставку, «на скамейку его точно не посадит», и вокруг «в любом случае будет много шуму».

Напомним, 31 июля «Спартак» объявил об аренде 28-летнего форварда дортмундской «Боруссии» до конца текущего сезона с опцией выкупа.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что тренер Сергей Юран усомнился в перспективах «Спартака» в российской Премьер-лиге.