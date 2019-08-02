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Шведская теннисистка заявила о сотрудничестве с тренером Марии Шараповой

Спорт
18:13, 02 августа 2019

Мария Шарапова в скором времени, возможно, прекратит сотрудничество с шведским тренером Томасом Хогстедтом.

Сообщается, что 55-летний Хогстедт приступает к работе с 23-летней соотечественницей Ребеккой Петерсон.

«Пока между нами нет сотрудничества, но я надеюсь увидеть его в своей команде на Открытом чемпионате США», – рассказала Петерсон в интервью порталу Good to Great. По ее словам, перед новым сезоном она успела потренироваться с Хогстедтом несколько недель.

В текущем сезоне 32-летняя Мария Шарапова пропустила несколько месяцев из-за травмы и после Уимблдона на корт не выходила. Она планирует вернуться в августе, выступив на соревнованиях в Цинциннати (США) и Торонто (Канада). Кроме того, она заявлена на турнир US Open, стартующий 26 августа.

Хогстедт тренировал Шарапову с 2011 по 2013 год, вернув ее в первую десятку после операции на плече. Именно под его руководством в свое время российская теннисистка достигла высоких результатов, в частности, завоевала чемпионский титул «Ролан Гаррос» – 2012 и стала серебряной медалисткой Олимпийских игр в Лондоне.

Затем Шарапову четыре года тренировал голландский тренер Свен Груневелд, при котором она выиграла семь турниров, в том числе Открытый чемпионат Франции. В марте 2018 года бывшая первая ракетка мира объявила о прекращении сотрудничества с голландцем и в прошлом сезоне воссоединилась с Хогстедтом.

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