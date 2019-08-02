Француженка Стефани Фраппар станет первой женщиной-судьей на Суперкубке УЕФА

Европейский футбольный союз (УЕФА) впервые принял решение доверить судейство на матче за Суперкубок женщине.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Союза европейских футбольных ассоциаций, 14 августа матч за Суперкубок УЕФА между английскими «Ливерпулем» и «Челси» будет обслуживать француженка Стефани Фраппар.

Отмечается, что это первый случай в истории футбола, когда женщина-арбитр будет работать на матче крупного турнира УЕФА с участием мужских команд. При этом в роли ассистентов главного рефери также будут выступать женщины — Мануэла Николози и Мишель О'Нил.

Глава УЕФА Александер Чеферин выразил удовлетворение решением о таком назначении судейской бригады.

«Наша организация уделяет исключительное внимание развитию женского футбола во всех областях. Надеюсь, мастерство и самоотдача, благодаря которым Стефани вывела свою карьеру на столь высокий уровень, вдохновят миллионы девочек и женщин по всей Европе и продемонстрируют им, что ничто не должно стоять на пути к их мечте», — заявил он.