Тренер Сергей Юран усомнился в перспективах "Спартака"

Тренер Сергей Юран в интервью «Советскому спорту» усмонился в перспективах «Спартака» в российской Премьер-лиге.

«С таким набором игроков, как сейчас, команда может рассчитывать на шестое-седьмое место в чемпионате России. Даже борьба за Лигу Европы – под большим вопросом», – заявил тренер.

При этом он уверен, что нынешний тренер команды Олег Кононов «порядочный человек» и напишет заявление по собственному желанию, если станет понятно, что команда страдает из-за его ошибок.

По словам Юрана, команде сейчас сможет помочь только жесткий, волевой тренер. Он предположил, что с задачей смог бы справиться нынешний главный тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов, но «совмещать ему не дадут, да и нельзя это».