Торжество прессинга и скорости: как ЦСКА побеждал "Локомотив"

ЦСКА показал отличный темп и агрессию в первом тайме матча с «Локо», забил гол, но едва не упустил победу в концовке.

Из уже внушительного списка бодрых матчей на старте сезона РПЛ матч между ЦСКА и «Локо» можно назвать самым невеселым, но в игре были другие прелести.

«Армейцы» испытали большие проблемы в двух первых матчах сезона: «Крылья» слишком хорошо использовали проблемы ЦСКА при игре с двумя центральными защитниками, а неуступчивый «Оренбург» имел все шансы увезти очки из Москвы, если бы не сэйв Акинфеева.

«Локомотив» же показывает некий регресс. Не нахожусь внутри команды, но создается ощущение, что «красно-зеленые» после удачного матча за Суперкубок сдают от игры к игре: матчи с «Рубином», «Тамбовом» и теперь уже с ЦСКА были неубедительными для вице-чемпиона. Но это все догадки.

На поле же мы увидели, что ЦСКА доминировал в стартовом отрезке. Команда Виктора Ганчаренко действовала очень интенсивно, у «армейцев» работал прессинг, из-за которого гости не могли организовать вразумительный выход из обороны.

Справедливости ради надо заметить, что ЦСКА хоть и изматывал «Локо» агрессией и скоростью, но не создавал много голевых моментов. На ум приходит разве что удар Чалова из пределов штрафной, и этот момент пришел после отличного прессинга в исполнении команды Ганчаренко.

Старания хозяев были вознаграждены системой VAR: в моменте, где арбитр, не будь у него видеопомощи, вряд ли бы поставил пенальти, помощники Владислава Бездородова увидели-таки нарушение правил: защитник «Локомотива» Мурило сбил Чалова, который позже реализует пенальти.

План ЦСКА на игру был понятен. Про «Локо» такого сказать нельзя: создалось ощущение, что это было старое-доброе «потерпим, а там посмотрим». Но если гости избрали игру вторым номером и быстрые атаки, то зачем впереди ставить Эдера, который явно не имеет навыков, которые востребованы в такой модели?

Во второй половине игры Юрий Семин решил насытить зону атаки «Локо». Это было единственное правильное решение, ведь ЦСКА при желании мог спокойно ставить линию из пяти защитников у штрафной площади. Но вышедший Смолов не смог создать достаточной остроты. Точнее, для самого Смолова не создали остроты.

Вся опасность в атакующей игре «Локо» исходила от Алексея Миранчука. Он исполнял штрафные, сделал неплохую подачу со штрафного, которую мог замкнуть Мурило. Он же (Алексей) бил издали в самом начале второго тайма, но надежен был Акинфеев. Миранчуку явно не хватало на поле брата, который перед игрой получил повреждение. Жемалетдинов в атаке смотрелся крайне сомнительно, а нахождение Игнатьева на правом фланге полузащиты оставим на суд наставника «Локо»: он знает всяко больше нашего.

Для ЦСКА плохим моментом в этом матче стала физика. Команда Виктора Ганчаренко провела почти безупречный первый тайм в плане темпа и агрессии, но в заключительной трети матча хозяева сдали, позволив «Локомотиву» создать пару моментов для гола. Кто знает, каким бы было ощущение от игры, реализуй «Локо» хотя бы один из этих шансов. Или посмотри Владислав Бездородов повтор после падения Федора Смолова в штрафной.

Но «Локо» свои моменты не использовал. И так правильно, ведь даже ничьей гости в этом матче не заслужили: только поражение сейчас может побудить «железнодорожников» прибавлять и делать правильные выводы.

ЦСКА же на правильном пути. Команда, как я сказал ранее, выглядит лучше от игры к игре. Очевидно, что, если не случится никакого кадрового кризиса в виде травм и дисквалификаций, «армейцы» могут в почти идеальной форме подойти к Лиге Европы.