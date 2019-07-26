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Российский спортсмен побил мировой рекорд в заплыве брассом

Спорт
16:21, 26 июля 2019

Российский пловец Евгений Рылов выиграл золотую медаль чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) на дистанции 200 м на спине.

Чуть раньше, сообщает «Чемпионат», золотую медаль в копилку российской команды принесла Юлия Ефимова на дистанции 200 м брассом.

Следом за своими коллегами золотую медаль в копилку сборной принес Антон Чупков на дистанции 200 метров брассом. Как сообщает телеканал «Матч», 22-летний спортсмен установил новый мировой рекорд, показав время 2.06,12. Предыдущее достижение (2.06,67) принадлежало австралийцу Мэттью Уилсону и японцу Иппеи Ватанабе.

Чупков стал двукратным чемпионом мира. Ранее на ЧМ-2017 в Будапеште он выиграл золото в этой же дисциплине.

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