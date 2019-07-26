Россия выступит на Олимпийских играх в Токио под официальным флагом

Олимпийский комитет России (ОКР) получил официальное приглашение на Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

Об этом говорится на сайте организации. «Международный олимпийский комитет направил ОКР официальное приглашение, подписанное главой МОК Томасом Бахом, – говорится в сообщении. – Таким образом, ОКР сможет сформировать полноценную Олимпийскую команду России, «которая выступит в столице Японии под своим флагом и без каких-либо ограничений или дополнительных условий».

Это касается и представителей легкой атлетики, имеющих официальный допуск ИААФ к участию в международных соревнованиях. «Количество российских легкоатлетов, имеющих такой допуск на сегодняшний день, уже превысило 120 человек и ещё может увеличиться», – отмечает ОКР.

XXXII Олимпийские игры пройдут в Японии с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Напомним, на зимней Олимпиаде – 2018 в Пхенчхане российские спортсмены из-за допингового скандала выступали под нейтральным флагом.