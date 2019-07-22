Матч "Динамо" с "Рубином" на новой "ВТБ-Арене" посетили более 17 тысяч человек

Первый домашний матч клуба «Динамо» на новом стадионе «ВТБ-Арена» в этом сезоне отметился богатой развлекательной программой.

Как пишет «Советский спорт», главным подарком для любителей футбола стали автораф- и фотосессии бывших игроков «Динамо» Кевина Кураньи, Люка Уилкшира, Лео Фернандеса и Йована Танасиевича, которые активно общались со всеми желающими и вручали болельщикам сезонные абонементы на домашние матчи клуба в сезоне-2019/20.

Ярким событием стало также выступление музыкальной группы, состоящей из болельщиков московского клуба, которая порадовала публику песней Виктора Цоя «Перемен».

Кроме того, мероприятие посетил заслуженный артист России Лев Лещенко, исполнивший вместе с трибунами песню «Команда молодости нашей». По словам мэтра, впервые он пришел на стадион в 1954 году. «Я очень рад, что сегодня мы получили в подарок такую блистательную арену. Мы будем радоваться футболу и приходить сюда, вспоминая нашу славную динамовскую дружину», – сказал певец.

Вслед за Лещенко выступил рэпер Pharaoh, который в 2008 году 12-летним мальчиком выводил «бело-голубых» на последний матч на старой арене.

Затем были зачитаны имена легендарных тренеров, в честь которых планируется назвать трибуны обновленного стадиона, а перед началом игры состоялся парад капитанов «Динамо» разных лет.

Напомним, футболисты московского «Динамо» 21 июля уступили казанскому «Рубину» в матче второго тура чемпионата России. По данным «РИА Новости», мероприятие посетили 17 315 человек. Первую игру на реконструированном стадионе «бело-голубые» провели в конце мая в последнем туре прошлого сезона РПЛ, сыграв вничью с тульским «Арсеналом» (3:3). Тогда на матч пришли 23 340 болельщиков.