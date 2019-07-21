ОМОН применил силу против болельщиков "Спартака" с пиротехникой в Ростове

В Ростове после матча «Ростов» — «Спартак» произошло столкновение между болельщиками и ОМОНом.

Как передает «Чемпионат», после прошедшего в субботу, 20 июля, матча между командами «Ростов» и «Спартак» болельщиков долго не выпускали из душного подтрибунного помещения, где образовалась большая очередь на выход и началась давка.

В какой-то момент в толпу влетело 30–40 сотрудников ОМОНа, которые стали расталкивать болельщиков и избивать дубинками упавших.

При этом в РПЛ заявили, что проверка данного инцидента установила, что стычка с правоохранителями произошла на игре в Ростове из-за фанатов, использовавших пиротехнику.

Согласно сообщению пресс-службы лиги, после матча полиция провела операцию по выявлению наиболее активных нарушителей, однако другие болельщики попытались отбить их у правоохранителей, произошла потасовка. Инцидент локализовали с помощью ОМОНа, а нарушители были доставлены в отделения полиции.

В результате потасовки с ОМОНом медицинская помощь потребовалась одному человеку.

В РФС в свою очередь сообщили о намерении разобраться в ситуации. Так, член комитета Российского футбольного союза по безопасности и работе с болельщиками, депутат Госдумы Игорь Лебедев призвал фанатов рассказать о фактах нарушений со стороны правоохранителей.