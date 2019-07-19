Замглавы ФСИН опроверг информацию об угрозе издевательств над Кокориным и Мамаевым

Во ФСИН заявили, что футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву разрешено играть в футбол на территории колонии.

Заместитель главы ФСИН России Валерий Максименко рассказал, что Кокорин и Мамаев действительно играли в футбол. Он объяснил, что в отличие от СИЗО в колонии это не нужно согласовывать, а на спортивно-массовую работу выделено время. «Они в карантине были уже. Сколько им там сидеть? Не месяцами же. Если взяли мячик и погоняли немного, проблемы в этом нет. В колонии это разрешено», – передает слова Максименко радиостанция «Говорит Москва».

Ранее в сети были опубликованы кадры, на которых осужденные, похожие на Кокорина и Мамаева, играют в футбол за колючей проволокой. После этого появилась информация, что спортсмены сидят в штрафном изоляторе. Бывший заключённый ИК-4 Валентин Соколов в интервью «Советскому спорту» заявил, что начальник колонии пользовался деревянной палкой, а заключённых заставляли подписывать соглашения о сотрудничестве. Максименко назвал эти слова уткой.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что на снимках исправительной колонии Мамаева и Кокорина не нашли футбольных полей.