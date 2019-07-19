Япония планирует отправить олимпийский факел на МКС

Организаторы летних Олимпийских игр – 2020 в Токио намерены доставить Олимпийский факел на МКС.

Предполагается, что с борта МКС факел в открытый космос вынесет японский космонавт, передает ТАСС. В настоящее время идет согласование этого вопроса.

Первый раз факел побывал в открытом космосе в 2013 году рамках эстафеты, проходившей перед зимними Играми в Сочи.

Эстафета Олимпийского огня пройдет с 26 марта по 24 июля 2020 года. Факелоносцы пронесут огонь через основные достопримечательности Японии. В частности, факел побывает на горе Фудзи и в храме Ицукусима. Также маршрут захватит районы, которые пострадали от стихийных бедствий.

Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут с 24 июля по 9 августа.