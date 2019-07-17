Рамзан Кадыров оценил очередной спортивный рекорд шестилетнего чеченца

Шестилетний Рахим Куриев из чеченского села Дуба-Юрт побил два мировых рекорда, отжавшись 4618 раз за 2 часа 25 минут.

Достижения были зафиксированы в студии ЧГТРК «Грозный» в присутствии главного редактора Книги рекордов России Станислава Коненко.

«Сегодня Рахим Куриев побил два мировых рекорда. Рекорд "наибольшее количество отжиманий от пола за два часа в мире среди мальчиков шести лет с результатом 4183 повторения" и второй рекорд – "наибольшее количество отжиманий от пола за один подход мальчиками шести лет с результатом 4618 повторений" – объявляю официально зафиксированным», – сообщил Коненко. По его словам, в Чечне за последний год зафиксировано наибольшее количество мировых рекордов по сравнению с другими регионами России.

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал событие на своей странице в Instagram. «Рахим уже является девятикратным рекордсменом мира. За его плечами мировой рекорд по отжиманиям на брусьях, мировой рекорд в возрастной категории пять лет с результатом 3 тысячи отжиманий и ряд других удивительных достижений. Уверен, что он ещё не раз порадует нас своими новыми рекордами», – написал Кадыров.

Осенью 2018 года Рахим Куриев установил шесть рекордов по отжиманиям от пола. Седьмой рекорд он осуществил, сделав 330 отжиманий на брусьях. Рамзан Кадыров присвоил мальчику звание «Почётный гражданин Чеченской Республики» и подарил автомобиль Mercedes.