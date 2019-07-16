Жена футболиста Ивана Новосельцева осталась без поддержки мужа перед родами

Супруга защитника клуба «Сочи» Ивана Новосельцева готовится к родам и очередному судебному разбирательству с мужем.

Бывшая баскетболистка сборной России Катерина Кейру на девятом месяце беременности осталась без какой-либо поддержки со стороны супруга, известного футболиста Ивана Новосельцева: как рассказала девушка в интервью изданию «Советский спорт», муж по-прежнему отказывается от общения с ней и совершенно не интересуется судьбой ребенка.

Кейру отметила, что прошло уже четыре заседания по поводу деления имущества, и когда процесс завершится – непонятно. «Я запросила содержание для себя и ребенка, но на данный момент судья потребовала подтверждения того, что эти деньги мне необходимы», – рассказала девушка. По ее словам, Новосельцев не пришел ни на одно из заседаний. Попытки связаться с футболистом через его агента закончились неудачей.

«Самое ужасное из того, что он говорит: это не его ребенок. Но это абсолютная ложь. Таким образом оправдывать свои гадкие поступки – очень низко», – сказала Кейру, добавив, что ей лично Новосельцев таких заявлений не делал.

Она сообщила, что следующее судебное заседание назначено на 7 августа, примерно на эти же дни приходится предварительная дата родов.

Свадьба Катарины Кейру и Ивана Новосельцева состоялась в октябре 2015 года. В феврале 2019 года стало известно о беременности девушки и о том, что Новосельцев ушёл от неё. Впоследствии выяснилось, что он переписал совместно нажитое с женой имущество на свою мать.