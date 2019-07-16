Юрий Семин: Еще не разыгрались, отсюда и неожиданные результаты

В рамках первого тура Российской премьер-лиги обладатели Кубка и Суперкубка России принимали на своей домашней арене в Черкизове гостей из Казани.

Игра «железнодорожников» не задалась с самого начала. Атаки хозяев заканчивались безрезультатно, Антон Миранчук не реализовал пенальти на 23-й минуте, всё это сказывалось на моральном настрое команды, что было заметно.

«Рубин», наоборот, усиливал напор, создавая всё больше опасных моментов, а в начале второго тайма и вовсе ушёл в высокий прессинг.

Гол Алексея Миранчука со штрафного добавил эмоций москвичам, но почти сразу вышедший на замену Хвича Кварацхелия, недавно перешедший из «Локо» в «Рубин», сравнял счёт. Болельщики «железнодорожников» освистали 18-летнего грузинского футболиста, несмотря на то, что хавбек не стал праздновать забитый гол, демонстративно подняв руки вверх.

В ходе послематчевой пресс-конференции главный тренер московского «Локомотива» Юрий Павлович Сёмин прокомментировал исход игры: «Я всеми сегодня недоволен, потому что мы не победили. Первые матчи всегда тяжелые. Есть волнение, футболисты еще не разыгрались. Отсюда и неожиданные результаты. Хотя сегодняшний результат нельзя назвать неожиданным. Нам не хватило эмоций, которые были в матче с "Зенитом". Как мы ни пытались поднять эмоциональный фон на более высокий уровень, ничего не получилось».