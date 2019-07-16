Чечня ждет от УЕФА решения о проведении матчей в Грозном

В РФПЛ Чечню признали готовой к проведению матчей под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Об этом «Интерфаксу» сообщил директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин.

По его словам, в Грозном на матче первого тура нового сезона РПЛ между местным «Ахматом» и «Краснодаром» для проведения проверки присутствовал директор по безопасности УЕФА Желко Павлиц.

«Он хотел посмотреть, как работают службы безопасности, мы побывали на предматчевом совещании, он получил ответы на все вопросы. Сейчас мы ожидаем решение исполкома УЕФА по этому вопросу», — заявил Мейтин, добавив, что в РФПЛ уверены в наличии в республике всех необходимых условий для проведения матчей УЕФА.

Напомним, ранее в Чечне заявляли о росте числа туристов из Франции и открытии туристического центра Visit Chechnya в Париже.