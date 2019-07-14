Петерс Покровскис: Неожиданный претендент на чемпионство?

Обозреватель Sobesednik.ru – о первой домашней победе московского «Торпедо» в ФНЛ (2:0) над «Балтикой».

Президент «черно-белых» Елена Еленцева тонко уловила, куда дует ветер от вопроса одного из журналистов, которых, как мы уже замечали, теперь на «Торпедо» ходит много. «Задачи могут пересматриваться», – отличная реплика по отношению ко второму подряд успеху команды Сергея Игнашевича. Москвичам ставили задачу закрепиться в Первой лиге, но, во-первых, множество эпизодов неожиданно яркой и мощной игры (и это наполовину обновленного и, значит, пока еще мало сыгранного состава!); во-вторых, необычная турнирная ситуация, сильно напоминающая поддавки, в верхней части ФНЛ минувшей весной; и в-третьих, грядущее расширение РПЛ до 18 команд – все это не может не заставить задуматься о чем-то большем...

Вообще на арену в Сокольниках, куда внезапно перенесли стартовую «домашку» москвичей (стадиону «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова за пару дней до игры отказали в проведении матча по ряду не до конца понятных обстоятельств), я шел с некоторой тревогой. Все-таки свежо в памяти, что именно там торпедовцы провели большинство игр в минувших сезонах в ПФЛ. И почти каждая внушала немногочисленным, но стойким двум-трем сотням зрителей полную безнадегу. Поэтому даже когда уже в начале игры Сергей Божин, красиво взмыв в чужой штрафной, замкнул подачу с фланга, облегчение не пришло: прежде хозяева тоже начинали здесь за здравие, но вскоре начиналась адская тягомотина, за которой неизменно шли пропущенные голы и потерянные очки.

Но новая – а значит, повторюсь, имеющая гигантский потенциал к развитию, – команда Игнашевича приятно удивила. Фантастический Илья Самошников, кидающий ауты на полсотни метров и блестяще читающий чужие передачи, даже на 80-й минуте может промчать через все поле, как от стоячих уйдя от трех соперников. Заводной Руслан Магаль способен истерзать или, как молвил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Балтики» Евгений Калешин, «искусать» весь фланг, наделав острых передач в штрафную противника на добрый хет-трик. Павел Калошин в свои 20 отлично играет центрального защитника – жаль, он досрочно ушел с поля из-за травмы и не довелось понаблюдать за ним все 90 минут, но и переведенный затем в центр Божин ничуть не сплоховал. А ведь это все, повторюсь, новички...

Кто теперь станет пожимать плечами, оценивая общую трансферную кампанию, если даже не забивший пока форвард Лебеденко (при его 14 мячах за «Факел» в прошлом сезоне), например, отлично обработал в средней линии, когда при 2:0 вся «Балтика» пошла вперед?

Кто будет интересоваться судьбой Рагима Садыхова? Полузащитник в очередной раз уехал в межсезонье на просмотр в более сильные клубы, но пока себя нигде не обрел; прежде ситуация повторялась, и он снова и снова возвращался в «Торпедо», но теперь очень сомнительно, что ему найдется место в нынешнем составе... И кто будет всерьез горевать об уходе Игоря Колыванова?