Российские фанаты вошли в пятерку лидеров по числу заявок на билеты "Евро-2020"

Россия вошла в первую пятерку по числу заявок на покупку билетов на матчи «Евро-2020» по итогам первого этапа продаж.

Об этом говорится на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Также в список лидеров попали болельщики из Германии, Венгрии, Нидерландов и Великобритании.

Билеты на все матчи будут разыграны при помощи лотереи, которая пройдет в конце июля, ее результаты станут известны в середине августа. Следующий этап продаж пройдет в декабре.



Чемпионат Европы, приуроченный к 60-летию европейского первенства, пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах Европы. В Санкт-Петербурге состоятся три матча группового этапа и четвертьфинал. Финал чемпионата пройдет на лондонском стадионе «Уэмбли».