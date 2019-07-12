Генич и Кривохарченко оценили шансы "Сочи"и "Тамбова" в матчах первого тура РПЛ

Комментаторы «Матч ТВ» рассказали об играх, предстоящих клубам-дебютантам РПЛ в первом туре чемпионата России по футболу.

13 июля «Сочи» сыграет в гостях против московского «Спартака». По мнению Константина Генича, основная цель клуба на этот сезон очевидна: «цепляться за очки в каждом матче и сохранить прописку в Премьер-лиге». «Состав команды этим летом претерпел серьезные изменения: пришедшие Цаллагов, Новосельцев, Полоз, Набиуллин, Фролов, Маргасов станут серьезным укреплением», — подчеркнул Генич.

«Тамбов» 14 июля проведет выездной матч в Санкт-Петербурге против действующего чемпиона «Зенита». По мнению Сергея Кривохарченко, тамбовчанам закрепиться в РПЛ будет непросто из-за скромного бюджета команды. Также сыграет свою роль и то, что первые домашние матчи клуб сыграет в Саранске, так как домашний стадион «Тамбова» находится на реконструкции.

«В межсезонье команда тратила небольшие деньги на новых футболистов, подписывая в основном свободных агентов, так что состав один из самых слабых в лиге. В этой связи многое будет зависеть от работы главного тренера. Для Григоряна сейчас один из серьезнейших вызовов в карьере. Если ему удастся оставить клуб в РПЛ, то это будет чудом и отношение к специалисту сразу изменится», — отмечает Кривохарченко.

Прямая трансляция игры «Спартак» — «Сочи» начнется на «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР 13 июля в 18:25. Ведущий выездной студии на стадионе «Открытие Арена» — Дмитрий Шнякин, комментаторы — Константин Генич и Михаил Поленов. Матч «Зенит» — «Тамбов» покажет МАТЧ ПРЕМЬЕР, начало трансляции 14 июля в 18:45, комментаторы Сергей Кривохарченко и Павел Богданов.