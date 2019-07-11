Эксперты оценили возможность возвращения Тимофея Мозгова в "Химки"

Тимофей Мозгов, до недавнего времени входивший в команду НБА «Орландо», может продолжить карьеру и в США, и в России.

Как пишет «Советский спорт», после отчисления из «Орландо» перед российским центровым, несмотря на проблемы с коленом, раскрываются широкие перспективы – от контрактов с другими клубами НБА до игры в составе европейских команд. Не ислючается и возвращение в Россию, как вариант – в клуб «Химки», в котором Мозгов начал свою блистательную карьеру в качестве центрового.

Отмечается, что команда серьезно усилилась в текущее межсезонье. «При этом, видимо, готовятся проститься с Джорданом Мики – контракт центрового закончился, и он не собирается его продлять. Возможно – уедет в "Реал". А это расставание обнажает дыру в составе команды на позиции пятого номера. Которую Мозгов – если позволит его злосчастное колено – закроет идеально!» – пишет издание.

По словам президента Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, такой вариант был бы для «желто-синих» крайне желательным. «Мы не знаем, насколько реально его возвращение. Но если "Химки" действительно вернут Тимофея, то в новом сезоне будут способны дать бой ЦСКА и заметно повысят свои шансы на успех в Евролиге», – сказал Кириленко.

Другое дело, что сам Мозгов, судя по всему, желанием возвращаться на родину не горит. «Ведь НБА – это сильнейшая лига, а мне интересно играть против лучших», – цитирует «Советский спорт» Тимофея Мозгова.

Напомним, в начале июня клуб «Орландо Мэджик», с составе которого Мозгов числился с июля 2018 года, досрочно расторг с 32-летним баскетболистом контракт. В НБА Мозгов провел последние девять лет, став первым россиянином – чемпионом лиги.