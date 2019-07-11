Боксер Денис Лебедев завершил карьеру ради семьи

Чемпион мира, российский боксер Денис Лебедев заявил о завершении спортивной карьеры.

Соответствующее заявление спортсмен разместил в своем Instagram. «Пришло время расставаться с большим спортом. Как настоящий мужчина, муж и отец я обязан сконцентрироваться на своей большой семье и постараться как можно больше уделить внимание своим самым родным людям», — написал он (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. Sobesednik.ru).

При этом Лебедев отметил, что будет продолжать делать «большие и малые добрые дела для своей страны».