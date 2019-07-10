Даниил Квят назван рекордсменом "Формулы-1" по числу ботов среди подписчиков

Названы гонщики «Формулы-1» с самым большим количеством поддельных подписчиков в Twitter.

Согласно присланному в редакцию Sobesednik.ru пресс-релизу, Twitter вслед за Instagram пытается бороться с ботами и спамом в социальной сети.

Отмечается, что проведенная в Instagram в ноябре прошлого года «чистка» выявила миллионы ботов, которые покупались известными людьми для распространения своего влияния.

С помощью сервиса Fake Followers Audit Tool от SparkToro британская компания Click4reg.co проанализировала число фальшивых подписчиков среди поклонников гонщиков «Формулы-1» перед приближающимся Гран-при.

Рекордсменом по числу ботов среди фолловеров стал россиянин Даниил Квят из команды Toro Rosso — 62,5% из его 166 тысяч поклонников в Twitter не являются подлинными.

При этом лидер Гран-при Льюис Хэмилтон может похвастаться более скромным количеством фальшивых подписчиков — лишь 34,3% из 5,54 миллиона его фолловеров оказались поддельными. С таким показателем Хэмилтон занимает седьмое место по количеству ботов в Twitter.

Гонщиком с наименьшим процентом фальшивых подписчиков стал Александр Альбон — всего 23,3% из 32 тысяч его последователей не являются настоящими.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал о владельце фургона с мороженым в США, который ввел двойную оплату для блогеров с большим числом подписчиков в Instagram.