"Спартак" выбрал Джикию капитаном вместо покинувшего клуб Глушакова

Защитник Георгий Джикия стал капитаном московского футбольного клуба «Спартак».

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы «Спартака», во вторник, 9 июля, перед началом утренней тренировки на базе в Тарасовке главный тренер клуба Олег Кононов объявил о назначении нового капитана команды. Отмечается, что им стал защитник Георгий Джикия, перешедший в «Спартак» из пермского «Амкара» по ходу сезона-2016/17.

Вице-капитаном назначен полузащитник Роман Зобнин.

Напомним, прежним капитаном команды был полузащитник Денис Глушаков, который покинул «Спартак» в июне текущего года после серии конфликтов.