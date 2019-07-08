Олимпийская чемпионка Боброва завершила карьеру фигуристки

Российская фигуристка Екатерина Боброва заявила о завершении профессиональной спортивной карьеры.

Соответствующее сообщение фигуристка опубликовала в своем Instagram. «Я завершаю свой путь в спорте! И делаю это ни о чём не жалея и с радостью в сердце! Это были потрясающие годы труда, побед и поражений. Дружбы, новых знакомств и приключений! Фигурное катание закалило меня как спортсмена и многому научило! Эта большая часть меня и моей жизни подошла к завершению», — написала Боброва (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. Sobesednik.ru).

При этом она добавила, что вместе со своим партнером Дмитрием Соловьевым она будет выступать в ледовых шоу.

Напомним, вместе с Соловьевым Боброва выиграла золото Олимпиады в 2014 году.