Вялый "Зенит" и шикарный Миранчук: самый веселый Суперкубок за последние годы

В Москве «Зенит» и «Локомотив» разыграли Суперкубок России: сильнее оказалась команда Юрия Семина (3:2).

Года так с 2007-го Суперкубок России предстает крайне сомнительным и малопривлекательным зрелищем.

Понятное дело, что немного соскучившиеся зрители наполняют стадион и выбирают нужную кнопку на пульте телевизора (или же нужную пиратскую трансляцию), но, как представляется, происходит это не из-за вывески, а потому что в самом деле соскучились.

Год за годом мы наблюдали не очень веселые матчи, которые вмещали в себя, как правило, один-два гола.

В этом году мы увидели далеко не идеальный, но невероятно бодрый матч. Команды забили целых пять голов, изрядно порадовав зрителей.

Составы были довольно предсказуемыми. «Зенит» из-за отсутствия Вильмара Барриоса выпустил в центре поля пару Нобоа — Оздоев, а в центре защиты сыграли Ракицкий и Иванович. В нападении, разумеется, действовали Дзюба и Азмун.

Единственное, что удивило в составе «Локо», — наличие Мурило в центре защиты. Покупка бразильца принесла в стан москвичей небольшой скандал, однако в первом же официальном матче сезона новичок провел полную игру.

В целом почти всю игру вел «Локомотив». Москвичи начали игру гораздо активнее, а движение игроков этой команды с мячом в атаке было куда более осмысленным. Именно «Локо» открыл счет в игре: Федор Смолов отлично открылся под передачу Рифата Жемалетдинова, пробив в ближний угол ворот «Зенита».

На протяжении всего первого тайма у «Локомотива» возникали возможности для взятия ворот, но подопечные Юрия Семина не смогли увеличить разрыв в счете: сказались отсутствие внятной атакующей структуры и ошибки при реализации моментов, которые вполне справедливо можно списать на начало сезона.

«Зенит» же был откровенно плох. Настолько плох, насколько можно выглядеть плохо на самом начале большой дистанции. Команда Семака допускала детские ошибки в обороне, невыразительно атаковала, уповая главным образом на длинные передачи вперед.

К чести питерцев, даже в таком состоянии они сподобились на гол. Действующим чемпионам России удалось вывести Смольникова на удобную для навеса позицию. Игорь сделал точную подачу на Дзюбу, который выиграл борьбу у новичка «Локо» Мурило. После этого мяч отскочил к Сердару Азмуну, пробившему в угол ворот Гилерме — и 1:1 к перерыву.

После возобновления игры «Зенит» быстро вышел вперед: Смольников снова был точен с фланговой передачей (на этот раз пас прошел внизу), а Азмун красиво принял мяч и обыграл Мурило и Гилерме.

Как можно понять, даже при хорошей игре «Локо» умудрялся грубо ошибаться в обороне, так что преимущество «Зенита» нельзя назвать случайным. Но москвичи показали хорошую реакцию на обидный сценарий матча, прибавив в атаке.

А справедливости ради необходимо отметить, что минуты с 70-й «Зенит» физически выглядел просто плохо. Довольно ранние замены Нобоа и Азмуна говорили сами за себя: питерские лидеры были не очень хорошо готовы, а заменившие их игроки явно не давали того же качества.

«Локомотив» очень умело воспользовался ситуацией. Семин решил перевести на правый фланг Алексея Миранчука, который на протяжении всей игры действовал ближе к центру, а при позиционной обороне вовсе действовал с Федором Смоловым на одной линии. Еще более атакующим состав «Локо» сделал выход Эдера в пару к Смолову, и количество таки перешло в качество: Миранчук (тот, что Алексей) решил исполнить Арьена Роббена, из пределов штрафной великолепно закрутив мяч в дальний угол ворот «Зенита».

Спустя всего три минуты 59-й номер «Локо» отличился еще раз. Этот гол можно считать олицетворением плохого состояния «Зенита», ведь никто из питерцев толком не смог помешать Миранчуку и Смолову разыграть комбинацию в центре поля, которая закончилась точным, но не очень сильным дальним ударом. И вот игра снова перевернулась: совсем уставший «Зенит» не смог прижать «Локо» к воротам, а удаление излишне эмоционального Магомеда Оздоева явно не помогло команде Сергея Семака спасти игру.

Какие выводы можно сделать? «Локо» готов неплохо, что логично, ведь в прошлом сезоне команда Юрия Семина провалила именно старт сезона: вымученные победы над «Анжи» и «Крыльями», а также нулевые ничьи с «Уфой» и «Спартаком» не помогли «железнодорожникам» набрать форму для игры в Лиге Чемпионов. Теперь же, судя по Суперкубку, Семин не намерен жертвовать стартом сезона.

«Зенит» же, очевидно, пытается выйти на пик формы не в июле, что было бы довольно странно. Последние пару сезонов команда здорово начинала сезоны, но осенью впадала в кризис. Сейчас, ровно как и этой весной, питерцы, если мои догадки верны, готовы ценой пары дебютных игр войти в хорошую форму, чтобы выглядеть уверенно в важные отрезки сезона: ведь в концовке уже прошлого сезона «Зенит» становился сильнее с каждой игрой.