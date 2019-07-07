Аргентина завоевала "бронзу" Кубка Америки после удаления Месси

Сборная Аргентины по футболу одолела команду Чили в матче за третье место в Кубке Америки.

Как передает «Коммерсант», встреча, проходившая на стадионе «Коринтианс» в Сан-Паулу в ночь на воскресенье, завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Аргентины.

При этом в первом тайме нападающий и капитан команды Лионель Месси был удален с поля за стычку с игроком чилийцев.

Эта бронза стала пятой за всю историю сборной. Ранее аргентинцы 14 раз завоевывали главный трофей турнира.

Напомним, в финале Кубка Америки 7 июля встретятся сборная Бразилии и команда Перу.