Разгромившая Чили сборная Перу сразится в финале Кубка Америки с Бразилией

Сборная Перу по футболу победила национальную команду Чили со счетом 3:0 и вышла в финал Кубка Америки.

Как передает «Интерфакс», перуанцы открыли счет на 21-й минуте встречи, проходившей минувшей ночью в бразильском Порту-Алегри, — автором первого гола стал Эдисон Флорес.

Два других мяча, забитые в ворота сборной Чили Йосимиром Йотуном и Хосе Паоло Герреро уже к концу первого тайма, обеспечили команде Перу выход в финал Кубка Америки по футболу.

Напомним, вторым финалистом турнира, с которым перуанским игрокам предстоит сразиться 7 июля, стала сборная Бразилия, обыгравшая накануне Аргентину.