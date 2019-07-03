Шарапова рассказала о планах выступить на US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о дальнейших турнирных планах.

Своими планами Шарапова поделилась в интервью телеканалу Eurosport. «Надеюсь, что летом сыграю в Цинциннати, Торонто и на US Open», — сказала она.

Накануне Шарапова проиграла матч «Уимблдона» Полин Пармантье. По словам россиянки, она почувствовала боль в руке.

«Это случилось в середине или конце второго сета, это помешало мне и физически и эмоционально. Если бы это был какой-либо другой турнир, то я бы в тот же момент прекратила играть. Но все же на "Уимблдоне" я старалось сделать все, что могла», — добавила Шарапова.