Переход Артемия Панарина в клуб "Рейнджерс" назвали ошибкой

Деньги – один из немногих плюсов для российского хоккеиста Артемия Панарина от перехода в клуб «Рейнджерс».

Такое мнение выразил один из авторов издания «Советский спорт» Иван Костяев, комментируя заключенный на днях контракт Панарина с нью-йоркской командой. По его убеждению, Панарин совершил серьезную ошибку, поскольку лишил себя возможности выиграть Кубок Стэнли.

«Некоторые коллеги ехидно прогнозируют, что теперь Панарину ничего не помешает каждый год стабильно приезжать на чемпионаты мира. Они намекают, что "Рейнджерс" будет рано вылетать из плей-офф либо не попадать туда вовсе. Для Панарина же возможность бороться за Кубок Стэнли была едва ли не важнее, чем деньги», – констатирует автор.

По его мнению, тройка Панарин – Александр Барков – Евгений Дадонов могла стать одной из лучших в НХЛ. Тем не менее Панарин выбрал игру с Каапо Какко и Джейкобом Трубой.

В понедельник, 1 июня, 27-летний Артемий Панарин заключил контракт с клубом «Рейнджерс» сроком на семь лет. В прошедшем сезоне российский нападающий выступал за «Коламбус», где сыграл 79 матчей и набрал 87 очков в регулярном чемпионате. В плей-офф на его счету 10 матчей и 11 очков.