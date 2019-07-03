Лионель Месси не дошел до финала Кубка Америки со сборной Аргентины

Сборная Бразилии по футболу одержала победу над национальной командой Аргентины в полуфинале Кубка Америки.

Как передает «Интерфакс», матч за место в финале Кубка Америки между национальными командами Бразилии и Аргентины прошел минувшей ночью на бразильском стадионе «Минейрао».

Отмечается, что игра закончилась со счетом 2:0 в пользу бразильцев. Вперед свою команду на 19-й минуте игры вывел Габриэл Жезус, а победный мяч в ворота Аргентины забил Роберто Фирмино (на 71-й минуте).

Таким образом Лионель Месси вновь не смог привести свою команду к победе. По информации «Чемпионата», лидер аргентинцев выглядел расстроенным. Некоторые бразильские игроки после окончания матча пожали руку Месси в знак уважения.

В финале турнира Бразилия сыграет с победителем пары Чили — Перу, который определится после матча в ночь на 4 июля по московскому времени.

Напомним, Кубок Америки по футболу, который является главным футбольным турниром среди южноамериканских команд, в этом году базируется в Бразилии. Самый титулованный участник турнира — сборная Уругвая, которая выиграла трофей 15 раз. Второе место занимает Аргентина (14), третье — Бразилия (8). Действующим обладателем Кубка Америки является команда Чили.

Некоторые бразильские игроки после окончания матча пожали руку Месси в знак уважения. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-3795043-reakcija-messi-na-porazhenie-sbornoj-v-polufinale-kubka-ameriki.html?utm_source=copypaste

Некоторые бразильские игроки после окончания матча пожали руку Месси в знак уважения. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-3795043-reakcija-messi-na-porazhenie-sbornoj-v-polufinale-kubka-ameriki.html?utm_source=copypaste