РФ досрочно обеспечила себе первое место в медальном зачете Европейских игр

Идущая второй в общем зачете Белоруссия лишилась шансов догнать россиян по числу золотых медалей на Европейских играх.

Как передает «Интерфакс», сборная России досрочно обеспечила себе итоговое первое место в медальном зачете проходящих в Минске Европейских игр.

Отмечается, что к настоящему моменту у российских атлетов на счету 93 медали, среди которых 39 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых.

При этом находящаяся на втором месте по числу золотых и по общему количеству наград Белоруссия уже не сможет догнать россиян.

Церемония закрытия Игр состоится поздно вечером в воскресенье, 30 июня. На нее в Минск уже прибыл российский президент Владимир Путин.