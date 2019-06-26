WADA намерено возбудить порядка 100 дел против атлетов из РФ до конца года

Глава WADA Крейг Риди заявил об основаниях для заведения более сотни дел на спортсменов из РФ из-за употребления допинга.

Как передает «Интерфакс», в апреле текущего года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) изъяло 2262 образца допинг-проб из Московской лаборатории, которые, по словам главы агентства Крейга Риди, «могут быть использованы для аргументации по делам против атлетов, которые мошенничали».

Отмечается, что WADA готовится возбудить более сотни дел на российских спортсменов, подозреваемых в употреблении допинга во время Олимпиады в Сочи, уже до конца года.

«Мы собираем доказательства по делам, будем делиться ими со спортивными федерациями», — заявил Риди на сессии исполкома МОК в Лозанне 26 июня.

Напомним, в сентябре 2018 года исполком WADA проголосовал за восстановление в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА) при условии обеспечения доступа к данным о пробах, хранящихся в Московской антидопинговой лаборатории.