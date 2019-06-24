Темур Джикия в "Торпедо" заменит Трегулова

Как стало известно Sobesednik.ru, московское «Торпедо» расторгло контракт с нападающим команды Дамиром Трегуловым.

У Трегулова оставался еще один год контракта, однако новый тренерский штаб «черно-белых» во главе с Сергеем Игнашевичем принял решение отказаться от услуг нападающего.

В минувшем сезоне Трегулов регулярно выходил на поле как «лимитчик» — по регламенту ПФЛ в составе команды на поле должно присутствовать не менее двух футболистов в возрасте до 21 года включительно. 20-летний форвард провел в общей сложности 21 матч, имел массу голевых моментов, но забил лишь дважды — он отличился дублем в гостевой игре против новомосковского «Химика».

В ФНЛ обязательное число «лимитчиков» на поле сократится до одного. Предполагается, что это место в составе может занять 21-летний Темур Джикия, находящийся в «Торпедо» на просмотре. В выставочном матче «Торпедо» — «Шеффилд» (5:0) 22 июня 2019 года Джикия отыграл весь второй тайм и забил два гола.

В минувшем сезоне Джикия выступал в ПФЛ за «Химки-М» и забил в ворота «Торпедо» единственный мяч в очном матче команд в последнем туре Первенства ПФЛ сезона 2018/19 (1:4). Вероятно, тогда же его приметил новый главный тренер москвичей Сергей Игнашевич.

Добавим, что Темур Джикия является воспитанником «Торпедо» и не приходится родственником защитнику московского «Спартака» и сборной России Георгию Джикии.