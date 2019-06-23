Каким будет "Торпедо" при Игнашевиче?

Обозреватель Sobesednik.ru — о выставочном матче «Торпедо» с «Шеффилдом» (5:0), первой официальной игре «черно-белых» при Сергее Игнашевиче.

Зрители переполненных секторов кайфовали от голов и комбинаций обновленного состава москвичей, в котором сменилось две трети основы — таких точных диагональных кроссов, ювелирных «стеночек» и эффектных обработок мяча за четыре минувших года, проведенных торпедовцами в ПФЛ, и не припомнить. Блогеры, попавшие в заявку на игру популяризации ради, и их многочисленная свита по полной отрывались у бровки. Журналисты, набившись в пресс-центр, словно на центральный матч Премьер-лиги, скучали и изнывали от жары, повторяя друг друга в вопросах. И только для игроков и главных тренеров это было полноценной проверкой.

Для Игнашевича это пусть и не самый серьезный матч из предстоящих нынешним летом, зато первый; и специалист на пресс-конференции жестко осадил моего коллегу, всерьез спросившего про отношение к выходу на поле популярного ютьюбера Евгения Савина. Наставник мгновенно отрезал всю мишуру: дескать, все вопросы — только об игре моей команды. Ну, а для главного тренера «Шеффилда» Кирка Джексона — возможно, пока главное сражение в жизни. И как признался мне сам специалист, перед тремя десятками журналистов он волновался так сильно, что ровно каждый свой ответ приходилось начинать, собираясь с мыслями, с присказки «OK, so...»

Тем более даже по такому матчу стало понятно кое-что об обновленном «Торпедо».

Первое. Игнашевич явно будет играть в трех центральных, пусть и улыбнулся «не скажу» в ответ на мой вопрос про новую модель игры. В перерыве тренер сменил абсолютно всех 11 человек, но схема «три в центре + два по флангам» осталась. При этом работы у крайних защитников-полузащитников будет невпроворот: Александр Елисеев, например, «наелся» настолько, что уже к тридцатой минуте первого тайма стал заметно отставать в подключении к атакам.

При этом нападающие «Торпедо», похоже, не собираются опускаться глубоко в центр и искать мяч — судя по увиденному, им предстоит искать свободные зоны и ждать перевода из середины вперед; а высокий прессинг останется на совести полузащиты. В первом тайме у дуэта Игорь Лебеденко — Иван Сергеев моментов было немного: один гол на двоих. А вот после перерыва уставших англичан добивала, не стесняясь, уже комбинационной игрой в штрафной вся средняя линия. Делать здесь далекоидущие выводы, впрочем, трудно, но тот же Сергеев в прошлом сезоне был хорош именно в режиме «отобрал/получил-протащил-забил».

Второе. Кого подписали — с теми, в целом, угадали. Сложно судить пока разве что по защите, где центральные однажды не разобрались в опеке оппонентов, а правый фланг Ильи Самошникова отказал в помощи атаке почти с самого начала. Зато новый вратарь Николай Цыган вытащил то, что должен был. В центре Александр Рязанцев уверенно вел роль диспетчера. Ну а впереди Игорь Лебеденко и вовсе реализовал один из своих двух моментов, забив свой первый после возвращения в «Торпедо» гол. И большей части стадиона, несмотря на различные скандалы вокруг имени игрока, это пришлось по нраву.

Впрочем, формирование команды еще продолжается. Это явствует и по нестыковкам в протоколе: клуб прячет потенциально нового вратаря под формулировкой «Игрок на просмотре», при этом уже получивший именную футболку с номером «8» Темур Джикия еще официально не подписан. И по встреченным на трибуне игрокам «Торпедо», о судьбе которых официально пока не сообщалось, но которые сказали мне, что еще получат свои шансы.

Ну и еще кое-что. Это было заметно еще по майско-июньским новостям о смене главного тренера, но теперь однозначно видно, сколь много к «Торпедо» будет внимания. И очень интересно и важно, насколько футболисты, особенно самые молодые и талантливые, смогут сохранить спокойствие в таком ажиотаже...