"Спартак" сообщил о расторжении контракта с Денисом Глушаковым

32-летний полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков покинул клуб после серии конфликтов.

Как говорится в сообщении на сайте клуба, «Спартак» и капитан команды Денис Глушаков расторгли договор по обоюдному согласию.

«Благодарим Дениса за большой вклад в победы "Спартака" последних лет и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении.

Напомним, недавно спортсмен выступил с заявлением, в котором усомнился в том, что останется в «Спартаке». В прошлом сезоне полузащитник подвергся критике со стороны болельщиков из-за конфликта со вскоре уволенным главным тренером Массимо Каррерой.

«Дадут ли мне играть в "Спартаке" те, кто против меня за пределами клуба? Этого я не знаю. Зато знаю, что останусь таким, какой я есть. И самое важное для меня, что пацаны в команде все понимают!» — писал футболист в своем Instagram.