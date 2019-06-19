ОНК посоветовала ФСИН отправить братьев Кокориных в одну колонию

Футболист Александр Кокорин выразил желание отбывать наказание в одной колонии со своим младшим братом Кириллом.

Напомним, 13 июня Мосгорсуд принял решение оставить без изменений сроки, назначенные Александру Кокорину, Павлу Мамаеву и их соучастникам по делу о драках в центре Москвы.

Как передает «Интерфакс», нападающий «Зенита» Александр Кокорин выразил желание отбывать наказание в одной колонии со своим братом Кириллом, который осужден по тому же делу.

Об этом ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников рассказал представителям ФСИН после посещения футболиста в «Бутырке».

«При проверке СИЗО-2 ("Бутырка") члены ОНК посетили Александра Кокорина. В беседе с ними футболист заявил, что хотел бы отбывать наказание совместно с братом в одной колонии. <…> Мы дали соответствующие рекомендации касаемо того, чтобы их отправили в одну колонию», — сообщил представитель ОНК, добавив, что установившаяся практика позволяет помещать родных братьев не только в одну колонию, но и в один отряд.