Вратарь не смог защитить семью: трагедия Максима Соколова

«Трагедия, которая не укладывается в голове» – так озаглавили СМИ события в семье бывшего хоккейного вратаря СКА Максима Соколова.

13 июня его жену нашли убитой в своем доме. В преступлении подозревают одного из его сыновей – 15-летнего Арсения или 18-летнего Максима.

На месте убийства в коттеджном поселке Новая Романовка Ленинградской области рядом с телом обнаружили раненого 18-летнего Максима. По первоначальной версии, младший сын вратаря пырнул брата ножом, желая «отомстить за мать». Впрочем, вскоре правоохранительные органы предположили, что убийцей мог быть и сам Арсений – на допросе он путался в показаниях.

О сложных взаимоотношениях двух братьев смог рассказать только бывший одноклассник Максима Виталий. Бывший – потому что оба сына Максима Соколова в последнее время находились на домашнем обучении.

Старшему, Максиму, в детстве поставили диагноз лейкоз, но болезнь удалось побороть. У младшего, Арсения, были психологические проблемы, он посещал специалиста. Знакомые семьи отмечали странности его настроения, которое могло радикально меняться. В этой связи его слова о ритуальном убийстве, которое замыслил старший брат, выглядят подозрительно.

Оба мальчика, как и отец, начинали свой спортивный путь хоккейными вратарями, но успехов в молодежной команде СКА, где их отец работает тренером, не достигли. Младший вскоре увлекся фехтованием. Не заладилось и со шпагой: по словам тренера СДЮШОР «Комета», Арсений забросил спорт уже около года назад. Старший сейчас – третий по статусу из четырех вратарей. За последний отчетный период в его активе только 2 сыгранных матча.

В спорте очень часто дети пытаются идти по стопам отцов. Еще чаще – их туда направляют. Почти никогда этот путь не заканчивается удачей. Таких случаев особенно много во вратарской специальности: так и не пробились в элиту внуки Льва Яшина и Владислава Третьяка, сын Станислава Черчесова. Все без исключения «спортивные дети» отмечают, что на них давит статус родителей.

Дисциплина сыновей стала поводом закончить карьеру и для самого Максима Соколова. Перед завершением он говорил об этом прямо в одном из интервью: «У меня в семье растут два сына. Они воспитываются мамой без моего присутствия и в довольно лояльных условиях. Я не хочу, чтобы они выросли какими-то нежными натурами. Причиной моего отказа от продолжения карьеры может стать только это».

Остается лишь соболезновать. Столько раз защищал ворота, а свою семью, как ни старался, защитить не смог.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №22-2019 под заголовком «Вратарь не смог защитить семью».