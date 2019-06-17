Братья Миранчуки считают сборную Шотландии достойным соперником

Алексей и Антон Миранчуки рассказали о настрое сборной России по футболу после побед над сборными Сан-Марино и Кипра.

Интервью с братьями-близнецами взял журналист газеты «Советский спорт» Александр Августин, оно также опубликовано на портале Sovsport.ru.

Алексей Миранчук заявил, что его удивила реакция прессы на разгромную победу (9:0): «Меня удивляет, что потом писала пресса. Мол, надо было пожалеть классного санмаринского вратаря. Да с какой стати? Это же отбор на Евро! Здесь в каждой игре надо выкладываться на сто процентов». Ему вторит брат: «Если соперник позволяет забить столько голов, нет смысла себя сдерживать. Это не наши проблемы, а Сан-Марино, что они пропустили девять».

Говоря о предстоящем матче против сборной Шотландии, Алексей Миранчук отметил силу соперника: «Шотландцы всегда были крепкими ребятами. Организованные, боевитые. Доживем до сентября, тогда и проанализируем с тренерами, как надо против них играть. Свои очки у Шотландии надо забирать». Серьезным соперником назвал шотландцев и Антон Миранчук.

По словам братьев Миранчуков, новички сборной уже осваиваются в составе. «Когда впервые попадаешь в сборную, невозможно сразу привыкнуть. Здесь другая атмосфера. Надо за очень короткое время понять, что от тебя требует тренер», — объяснил Антон.